Napoli, De Laurentiis su Mertens: "Sta a lui decidere se la moneta è l'unica cosa che conta"

La stagione 2021/2022 si è appena conclusa ma il pensiero è già alla prossima che prenderà il via ad agosto. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa in vista del ritiro a Castel Di Sangro, ha parlato anche di mercato soffermandosi sulle situazioni di Koulibaly e Mertens: "Due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più". Sul belga soprattutto c'è l'interesse della Lazio dell'ex Maurizio Sarri.