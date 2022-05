Calciomercato Lazio, da Carnesecchi a Mertens: tutti i nomi di Sarri

Almeno sei volti nuovi sbarcheranno a Formello e il tecnico biancoceleste ha compilato la sua lista dei prescelti in ogni reparto...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Maurizio Sarri andranno avanti insieme. Ormai manca solo l'annuncio, ma il tecnico ha sposato il progetto biancoceleste ed è pronto a legarsi alle aquile fino al 2025. Il tecnico è stato rassicurato sul mercato che, forse mai come quest'anno, vedrà tanti volti nuovi sbarcare a Formello. Gli addii di Lucas Leiva, Luiz Felipe e Stakosha oltre alle possibili cessioni di Acerbi, Luis Alberto e Milinkovic Savic (a determinate condizioni) spingono la società capitolina a investire e ad accelerare. Quali sono i nomi richiesti dal tecnico? L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto ruolo per ruolo sui prescelti dal mister. In porta la Lazio proverà l'affondo per Carnesecchi, mentre al centro della difesa prosegue il pressing per Romagnoli. Il tecnico vuole pure Casale in mezzo alla retroguardia, anche perché lo conosce meglio di Chust. Sulla fascia il prediletto resta Emerson Palmieri con Parisi principale alternativa. A centrocampo, il Comandante in attesa di Marcos Antônio punterebbe volentieri sul pallino Loftus-Cheek, così come Allan, tenendo sempre sotto osservazione Ilic. In attacco resta viva la suggestione Mertens, perde quota Caputo e intanto Tare sta provando a trattenere Cabral in attesa degli investimenti negli altri reparti.