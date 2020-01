Calciomercato Lazio, preso il centrocampista Escalante

Si chiama Gonzalo Escalante, è argentino e sarà il primo acquisto della Lazio nel mercato di riparazione. Secondo quanto riportato da 'Le bombe di Vlad', il club biancoceleste ha messo le mani sul centrocampista in forza dal 2015 in Spagna con l'Eibar. Formazione con cui ha collezionato in questi anni 148 presenze totali segnando anche 10 reti. Classe 1993 e scuola Boca Juniors, Escalante ha già vestito in Italia la maglia del Catania nella stagione 2014-15 tra i cadetti. In scadenza a giugno 2020, dovrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate ma il momento del suo trasferimento nella Capitale è legato anche al futuro di Valon Berisha. Sull'operazione sono arrivate conferme anche da Formello.

Pubblicato il 03/01 alle ore 19:50