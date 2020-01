Lazio, Marcolin: "Vi presento Escalante, è un piccolo Milinkovic"

Un’operazione a sorpresa, di quelle che negli ultimi anni hanno caratterizzato il lavoro del direttore sportivo Igli Tare. La Lazio, per giugno, si è assicurata Gonzalo Escalante: centrocampista centrale dal 2015 con gli spagnoli dell’Eibar. Per conoscerlo meglio sulle frequenze di Radio Incontro Olympia ha parlato Dario Marcolin, che lo ha avuto al Catania in Serie B nel 2015: "È un interno di centrocampo, io lo utilizzavo come mezzala. Un giocatore che prometteva tantissimo, uno degli argentini portati da Lo Monaco a Catania. Un Parolo con dei piedi più educati. Forse un piccolo Milinkovic, visto che è molto bravo a inserirsi, uno pulito, a cui piace giocare a due tocchi. Non è tanto un incontrista, più offensivo. Sarebbe perfetto per questo modulo, può adattarsi a tante zone del campo. Il suo punto di forza è l'inserimento dentro l'area e una tecnica discreta e lineare nel suo gioco".

