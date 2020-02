Cataldi: "Tramandiamo la lazialità ai più piccoli. Scudetto? Ne riparliamo dopo l'Inter..."

A margine dell'evento di questa mattina presso l'Istituto Comprensivo di via Volsinio, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "È stato un bel video, un bel momento, abbiamo rivisto tutti i successi dall’inizio ad oggi. L’importante è che stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così, siamo un gruppo affiatato. Evento di oggi? È sempre una cosa bella, positiva, venire dentro le scuole, portare tutta la lazialità che abbiamo, che cerchiamo di tramandare ai ragazzi più giovani. Si affrontano argomenti importanti, è stata una bella mattina. Inter? Sarà sicuramente una partita emozionante, bella da giocare e da vivere, la stiamo preparando al meglio. Pressione? Potrebbe essere una cosa positiva, si può gestire. L’importante è che non ci sia ansia, la pressione fa bene, magari mette una . Scudetto? Magari ne riparliamo dopo domenica. Tanta soddisfazione, fa piacere. Secondo me abbiamo il centrocampo più forte d’Italia, parlando degli ipotetici titolari. Abbiamo un giocatore d’esperienza come Leiva, e due mezzali che non hanno bisogno di commenti. Cerco di dare una mano e crescere insieme a loro. Speriamo di andare ancora più su".

Italia, Mancini: "Scudetto? La Lazio è una sorpresa. Sull'aggancio alla Juve..."

'Lazio nelle Scuole', Cataldi: "Che orgoglio sentire i tifosi urlare il proprio nome!". Poi, Marusic sul FairPlay... - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 13/02 alle 11.10