Hernanes: “Ho bei ricordi con la Lazio, sarebbe bello vincesse lo Scudetto”

Il duello tra Juventus e Lazio per la conquista del campionato entra nel vivo. Tra pronostici e previsioni, i bianconeri appaiono favoriti, in virtù anche del +4 che li separa dagli uomini di Inzaghi. I capitolini, dal canto loro, hanno dimostrato di non mollare mai e non essere mai domi e lotteranno fino alla fine. Chi conosce bene entrambi gli ambienti è Hernanes, arrivato in Italia proprio grazie alla Lazio e successivamente approdato prima all’Inter e poi alla Juve. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il brasiliano, attualmente al San Paolo, ha espresso la sua opinione, sottolineando che, seppur favoriti, sono gli uomini di Sarri a poter essere maggiormente penalizzati dalla lunga sosta. Tra bei ricordi con tutte e 3 le maglie vestite in Italia e un futuro da agente, il “Profeta” si è raccontato manifestando anche la sua preferenza per questa corsa scudetto.

LOTTA SCUDETTO - "La favorita è la Juve, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente. Se la Lazio dovesse vincere però sarebbe davvero molto bello per tutti il campionato, visto che la Juve ha già vinto 8 volte di fila lo scudetto. Alla Lazio manca dal 2000, sarebbe molto bello vincesse."

RICORDI - Hernanes ha confessato di conservare bei ricordi della Lazio, sia sulla squadra che sui tifosi. Anche il presidente Lotito, che ammette essere un po' polemico, ha lasciato un segno positivo in lui. Non sono bastate le incomprensioni e le brutte parole che i due si sono scambiati al momento del suo trasferimento all'Inter per modificare la sua opinione su di lui: un dirigente molto competente che, da quando ha preso la Lazio, l'ha portata davvero ad alti livelli.

