Calciomercato Lazio, Kumbulla a un passo: Andre Anderson nella trattativa

La Lazio e Kumbulla sono sempre più vicini. Mancano alcuni dettagli, e i biancocelesti abbracceranno il nuovo rinforzo in difesa per la Champions. Il presidente gialloblù Setti è sceso alla richiesta di 30 milioni, tra parte cash e contropartita, e il cerchio si sta chiudendo.

ANDRE ANDERSON - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, erano molti i nomi proposti dalla Lazio agli scaligeri come contropartite: Lombardi, (nome gradito da Juric), Maistro, passando per Wallace, Berisha e Durmisi. Negli ultimi giorni però, sembra che il giocatore prescelto sia Andre Anderson. Brasiliano classe 99’, scovato da Tare nel Santos. Per lui che ha fin qui avuto poco spazio con Inzaghi, ci sarebbe invece la possibilità di esprimersi e valorizzarsi a Verona. 20 milioni più il giovane centrocampista valutato 4/5 milioni: Lotito e Setti potrebbero parlarne privatamente oggi e chiudere il discorso definitivamente in occasione dell’assemblea di Lega. Per Kumbulla la Juve si è tirata fuori, il Napoli non è mai stata un’opzione, mentre l’Inter ha cambiato obiettivi. Il giovane difensore è da tempo pronto a firmare un contratto di 5 anni a 1,5 milioni e a giocarsi la Champions e la nazionale con l’aquila sul petto.

