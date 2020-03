Lazio - Bologna, Leiva: "Il primo posto non cambia niente, prima la Champions League"

Ventuno risultati utili di fila per sorpassare la Juventus e godersi, almeno per il momento, il primo posto in classifica. La Lazio di Inzaghi vince all’Olimpico contro il Bologna e continua a segnare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 questa la gioia di Lucas Leiva: “Abbiamo fatto una partita intensa, negli spogliatoi nessuno riusciva a parlare per la stanchezza. Stiamo facendo una grande stagione, il primo posto non cambia niente. Il nostro obiettivo resta la Champions League perché la matematica non c’è, poi a quel punto si penserà allo Scudetto. Altrimenti si rischia di lasciare qualche punto per strada. Il Bologna è una squadra forte, ci hanno messo in difficoltà. Noi abbiamo approcciato bene con due occasioni nei primi minuti, con la qualità che abbiamo poi è normale segnare. Con un pizzico di fortuna nella ripresa siamo riusciti a vincere questa partita. Le porte aperte? Dobbiamo rispettare le decisioni, eravamo contenti di giocare coi nostri tifosi. Stiamo vivendo un momento pericoloso, speriamo che presto si possa trovare una soluzione. Abbiamo ancora dodici partite da giocare e dobbiamo concentrarci su quello. L’Atalanta è fortissima, la rispettiamo ma anche noi stiamo facendo grandi cose. Speriamo di fare una grande gara, non sarà facile".

Pubblicato il 29/02

