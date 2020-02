Classifica Serie A, la Lazio batte il Bologna e torna prima vent'anni dopo

Un ottimo primo tempo, la sofferenza nel secondo. Alla fine la Lazio di Inzaghi batte 2-0 il Bologna con le reti di Luis Alberto e Correa e si prende tre punti, ma soprattutto il primo momentaneo posto solitario in classifica. L’ultima volta dieci anni fa con la squadra di Reja davanti al Milan grazie ai 22 punti conquistati nelle prime nove giornate di campionato. Primato perso poi nel derby contro la Roma del turno successivo. Nel girone di ritorno non accadeva invece addirittura dal 14 maggio 2000, l’anno dell’ultimo Scudetto grazie al sorpasso all'ultima giornata sulla Juventus. Vero è anche che i bianconeri, distanti due punti, dovranno recuperare la sfida con l’Inter, ora a -8 e in attesa di giocare anche la gara contro la Sampdoria (un rebus la data). Per Immobile e compagni, imbattuti dalla quinta giornata di campionato, è però impossibile non sognare.

