Lazio, ecco Marcos Antonio: il brasiliano è atterrato a Roma! - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti e Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

Finalmente Marcos Antonio. È il brasiliano ex Shakhtar il primo acquisto della Lazio nell'attuale sessione di calciomercato. Il centrocampista, come aveva mostrato lui stesso via Instagram, aveva iniziato il viaggio intorno alle 19.30 di ieri, e proprio in questi minuti è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. Il classe 2000 si sottoporrà alle consuete visite mediche d'idoneità prima di firmare il contratto che lo legherà al club e che darà il via alla sua esperienza tra le fila della Lazio. Mascherina d'ordinanza a coprire il sorriso, carrello con le valigie e sciarpa al collo. La sua avventura alla Lazio inizia da oggi. Di seguito le prime immagini dell'approdo di Marcos Antonio a Roma:

Pubblicato il 20/06

TORNA ALLA HOMEPAGE