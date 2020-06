Lazio - Immobile a vita, tutto fatto per il rinnovo di contratto: i dettagli

Ciro Immobile e la Lazio: matrimonio a vita. Era la notizia che tutti i tifosi aspettavano e che presto sarà ufficiale. Nonostante le avances di alcuni club (su tutti il Napoli), Ciro ha deciso di sposare la causa biancoceleste a vita. Sì, perché a fine stagione sarà annunciato il prolungamento del contratto fino al 2025 (quando il calciatore avrà 35 anni). E' già tutto pronto per il rinnovo che, con ogni probabilità, permetterà ad Immobile di chiudere la carriera a Roma. Come riporta il Tempo, per lui sarebbe pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il giusto riconoscimento per un attaccante che, da quando è arrivato alla Lazio, ha sfondato ogni record immaginabile e si è guadagnato l'affetto di tutti a suon di gol. La Lazio è Immobile, Immobile è la Lazio. E così sarà ancora per molto tempo.