Lazio, Peruzzi può rescindere il contratto: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Sarri in conferenza stampa di presentazione aveva espresso il desiderio di trovare Peruzzi ad Auronzo di Cadore per il ritiro della squadra, ma così ancora non è stato. Solo una telefonata tra tecnico e club manager con la speranza di vedersi poi sul campo, ma Angelo sta pensando seriamente all'addio: come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex portiere biancoceleste potrebbe rescindere il contratto fino al 2023 con la Lazio e lasciare anticipatamente. Ad inizio luglio Peruzzi e Lotito avrebbero avuto l'ultimo contatto, poi il silenzio e l'attesa di Angelo che aveva espresso le sue perplessità nella gestione del lavoro. C’erano stati attriti a novembre, quando esplose il caso Luis Alberto, per via di differenti vedute sulla gestione dello spagnolo. Non è una questione economica, si tratta di intendere diversamente alcuni aspetti pratici. La speranza è che tutto si possa risolvere, ma non è da escludere l'addio.

