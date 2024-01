Lazio, Provedel: "Sono grato ai tifosi. Non posso fare altro che..."

Il 2023 in casa Lazio ha un nome e un cognome: Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste, oltre a vincere il premio di miglior gol con il colpo di testa all'Atletico Madrid in Champions, è stato eletto dai tifosi come miglior giocatore dell'anno solare. L'estremo difensore in maglia 94 ci ha tenuto particolarmente a ringraziare i suoi sostenitori per questo doppio riconoscimento. Di seguito il suo messaggio arrivato tramite i canali social della società.

"Ciao tifosi laziali, vi voglio ringraziare per avermi votato nella classifica del gol più bello del 2023 e anche quella come giocatore dell'anno. Vi sono molto grato e non posso fare altro che dirvi che mi impegnerò sempre al massimo per fare del mio meglio per la Lazio e per tutti voi. Grazie e vi saluto, ciao".