Mihajlovic, i tifosi del Bologna invitano i laziali in pellegrinaggio per Sinisa

In questo momento, il cuore di Sinisa Mihajlovic è diviso a metà. Da una parte c'è il suo amore storico, la Lazio, dall'altra la squadra che sta guidando dallo scorso gennaio: il Bologna. Inevitabilmente tra i tifosi rossoblu e il serbo - prima per i grandi risultati raggiunti sul campo, poi per quella malattia da combattere insieme - si è creato un legame indissolubile. Un rapporto di grande affetto, che si è tradotto il 21 luglio scorso (a poco più di una settimana dalle parole con cui Sinisa, in conferenza stampa, annunciava di avere la leucemia) in un pellegrinaggio di oltre 1000 persone verso il Santuario di San Luca di Bologna. In quell'occasione i supporter rossoblu hanno pregato per il proprio allenatore e per tutti i malati e, il 6 ottobre (giorno di Bologna - Lazio) l'iniziativa verrà replicata. Ma questa volta i tifosi emiliani non hanno intenzione di farlo da soli. Per questo, come riporta l'Ansa, i bolognesi hanno ufficialmente invitato tutti i laziali che lo vorranno a prendere parte al pellegrinaggio. Una bellissima proposta, che permetterà a biancocelesti e rossoblu di unirsi in un unico corpo. Insieme per Mihajlovic, oltre le rivalità grazie a Sinisa. Per la prima volta le due parti del suo cuore potranno congiungersi.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - PARMA

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 23/9