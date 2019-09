FORMELLO - Lazio subito in campo: Bastos spera, riecco Durmisi

FORMELLO - Gruppo unico, poi rosa divisa in due tronconi come succede sempre durante la seduta di scarico. La Lazio, alle 11, è già in campo per preparare il turno infrasettimanale con l’Inter. Il riscaldamento è per tutti, il lavoro tecnico con il pallone soltanto per coloro che sono rimasti a riposo ieri sera (compresi quelli entrati nel corso del secondo tempo). Tra questi Riza Durmisi, tornato in gruppo dopo il calvario muscolare, iniziato il primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Nonostante sia stato sul mercato per tutta l’estate, il nome del danese non è stato depennato dalla lista per il campionato. L’infermeria è vuota, sul campo ci sono anche Lukaku, Jorge Silva e André Anderson (oggi compie 20 anni), i tre calciatori non convocati con il Parma per una questione numerica.

SAN SIRO. La preparazione alla trasferta di Milano entrerà nel vivo già domani mattina. La rifinitura è in programma alle 10.30, scatteranno le prime e ultime prove tattiche anti-Inter da svolgere a Formello. Inzaghi rilancerà Lazzari dall’inizio a destra e potrebbe dare fiducia a Bastos nei tre di difesa: l’angolano, nella scorsa stagione, era stato impiegato dal primo minuto in tre delle quattro partite giocate a San Siro (tra Serie A e Coppa Italia). Radu, titolare sul centrosinistra, resta comunque in vantaggio. L’altro eventuale ballottaggio riguarda il centrocampo con Parolo che spera di ritrovare posto, anche se dovrebbe essere confermato il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva.

