Mihajlovic, lo striscione dei tifosi laziali: "Daje Sinisa non mollare" - FOTO

“Daje Sinisa non mollare”, firmato: i laziali. Il suo popolo, quello che l'ha amato più di chiunque altro in carriera, ha risposto subito presente. Mihajlovic è malato: ha la leucemia, e in queste 24 ore ha ricevuto il sostegno via social di tutto il mondo del calcio. Da colleghi, amici, tantissimi tifosi. Ora, in questo pre-partita sotto le Tre Cime di Lavaredo, è spuntato uno striscione di solidarietà da parte del tifo biancoceleste, un gesto concreto che ha il solo scopo di trasmettere un semplice messaggio: la Lazio è con Sinisa, i laziali sono con Sinisa. Mihajlovic sconfiggerà anche questo avversario, il più duro della sua vita.

