Mihajlovic, il messaggio di Conceição: "Vinceremo anche questa!"

Il mondo del calcio al fianco di Sinisa Mihajlović. "Avrò ricevuto 5-600 messaggi, non ho risposto a tutti, ma ho dovuto riflettere", ha detto ieri in conferenza stampa l'allenatore del Bologna. Oggi, attraverso Instagram, è arrivato anche il bellissimo pensiero di Sérgio Conceição. Il tecnico del Porto, che tanto ha vinto con Sinisa alla Lazio, ha scritto: "Alla fine celebreremo un'altra tua vittoria, come ai bei vecchi tempi. Un abbraccio amico mio!". Ad accompagnare le parole l'immagine con l'esultanza per uno dei tanti gol del serbo in biancoceleste. Adesso serve un altro gol, quello più importante.