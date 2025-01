Addio 2024, è tempo di bilanci: quanti punti ha fatto la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2024 si è ormai concluso e con esso anche l'anno calcistico ed è tempo di bilanci per le squadre della Serie A e soprattutto per la Lazio, che in questi 12 mesi ha cambiato la bellezza di 3 allenatori, 4 se si considera anche la panchina di Martusciello contro il Frosinone a marzo. Sommando le 20 giornate della stagione 2023/2024 e le 18 di quella 2024/2025, si ottengono 38 partite totali, equivalenti a un campionato completo.

In questo "campionato" la Lazio si posiziona al terzo posto, in piena zona Champions, con 69 punti in 38 partite, divisi tra 21 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, segnando 61 gol e subendone 45. Davanti ai biancocelesti solo l'Atalanta e l'Inter: la squadra di Gasperini ha portato a casa 81 punti, mentre quella di Inzaghi 89, anche se ha giocato una gara in meno (quella con la Fiorentina ancora da recuperare). E la Roma?

I giallorossi sono senza dubbio tra coloro che hanno deluso di più nel 2024. La seconda squadra della capitale non ha vissuto bei momenti a livello societario, cambiando addirittura tre allenatori in pochi mesi nella nuova stagione, e ciò si è riversato nel campionato. Per loro 55 punti in 38 giornate (15 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte), ben 14 in meno della Lazio, e nono posto in "classifica".