AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Lotito arrivato in ritiro: il presidente assiste all'allenamento

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - È arrivato qualche minuto dopo le ore 18 Claudio Lotito. Il presidente, gelato alla mano, sta assistendo all'allenamento della Lazio, impegnata sul terreno dello Zandegiacomo. Domani invece sarà presente per guardare da vicino la terza amichevole stagionale, quella contro la Triestina.

AURONZO - Anche il presidente Lotito raggiunge il ritiro. Come ogni anno il patron biancoceleste è atteso all'hotel che ospita la squadra per cenare con i ragazzi e con lo staff. Un'occasione per fare il punto con Sarri sulla prima parte di preparazione e sul calciomercato in entrata e in uscita. Il tecnico, almeno per il momento, può dirsi soddisfatto. Seppur con un pizzico di ritardo, ad Auronzo ci sono sei volti nuovi rispetto alla scorsa stagione: Cancellieri, Marcos Antonio, Casale, Mario Gila, Maximiano e soprattutto Romagnoli.