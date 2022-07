AURONZO GIORNO 4 - Lazio, la seduta mattutina: Cancellieri scatenato, Immobile in palestra

Fonte: Dai nostri inviati da Auronzo: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Sarri comanda le operazioni e richiama l'attenzione dei difensori: "Linea, linea, linea!".

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Tocca ai difensori. Dopo una breve parte atletica, Sarri li richiama sul campo principale per le ormai solite esercitazioni: grande attenzione alla linea difensiva e allo scivolamento laterale. In campo con il fratino Radu, Patric, Adeagbo e Floriani Mussolini. Senza Lazzari, Ruggeri, Kamenovic e Marinacci.

AGGIORNAMENTO ORE 11:09 - Dopo il pressing si passa al fraseggio. Passaggi rapidi tra centrocampisti e attaccanti e conclusioni a rete.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Continua a strappare applausi anche Luka Romero che insacca da pochi metri col sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:56 - Con l'assenza di Immobile, ad agire da prima punta, insieme a Cancellieri, tocca a Felipe Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53 - Altro super gol di Cancellieri che scarica un bolide mancino verso la porta di Adamonis. Bacio alla traversa e palla in rete, i tifosi lo acclamano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Ancora lavoro sul pressing. Sarri schiera due 4-3-3 dalla metà campo in su. Celesti: Bertini, Akpa Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Luka Romero. Rossi: Cataldi, Basic, Kiyine, Raul Moro,Cancellieri, Pedro. Non si vede ancora in mezzo al campo Immobile. Gol di Cancellieri e Luka Romero accompagnati dagli applausi convinti dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Parte atletica solo per un gruppo ristretto di calciatori (12). Per Immobile lavoro in palestra con la parte restante del gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:29 - Sul terreno di gioco, almeno per il momento, ci sono solo centrocampisti e attaccanti che si sono sistemati nel campetto adiacente per svolgere la parte atletica. Difensori ancora in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - I ragazzi entrano in campo tra gli applausi dei tifosi presenti in tribuna. Cataldi e Luis Alberto i primi della fila.

AGGIORNAMENTO ORE 10:13 - Entrano in campo i tre portieri. Per Adamonis, Alia e Furlanetto solito riscaldamento personalizzato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - L'allenamento mattutino dei biancocelesti inizia, come di conueto, con un po' di lavoro in palestra.

AURONZO - Nuovo giorno, nuovo allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo. Prevista un'altra doppia seduta allo Stadio Zandegiacomo che ha visto arrivare poco fa gli uomini di Sarri pronti per la settima sgambata di questo ritiro. È la vigilia del primo test amichevole per la Lazio che domani affronterà l'Auronzo (ore 18). Nel pomeriggio attesi previsti nuovi arrivi in hotel: Casale, Hysaj, Marusic, Acerbi e Marcos Antonio si aggregheranno al gruppo. Alle 16:45, prima della seduta pomeridiana, è prevista la conferenza stampa di Danilo Cataldi.