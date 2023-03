Bologna - Lazio, Patric: "Non possiamo sbagliare se vogliamo rimanere in alto"

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio a Bologna vuole confermare la prestazione di Napoli. Dopo i tre punti conquistati al 'Maradona', i biancocelesti devono ripetersi al 'Dall'Ara' per mantenere la posizione in classifica che varrebbe l'accesso alla prossima Champions League. Ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dal fischio d'inizio è intervenuto Patric: "Sappiamo dell’importanza della partita, il margine di errore a questo punto della stagione è minimo se vogliamo rimanere in alto. Conosciamo la difficoltà dell’avversario e di giocare in questo stadio. Credo sia difficile avere calciatori sempre pronti anche quando si gioca meno. Questo aspetto mette in mostra la grande umiltà di calciatori di questo tipo che a volte non vengono tenuti in considerazione a dovere. Sarà una partita difficile sia sotto il punto di vista atletico che tecnico perché il Bologna ha calciatori di livello. Dovremo stare attenti in entrambe le fasi del gioco".

Patric ai microfoni di DAZN: “Questi punti pesano come in tutto l’anno, guardando la classifica, sappiamo che i margini di sbaglio sono pochi, la partita è tosta, qui è sempre difficile giocare, siamo consapevoli dell’importanza”.

Patric è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Non possiamo perdere credibilità per aver perso una partita. Penso che la strada sia giusta, ci saranno dei cali. Abbiamo avuto un calo, ma per fortuna c’è il ritorno. Siamo pieni di energia per affrontare una partita fondamentale. Bologna? È in crescita e lo abbiamo visto negli ultimi tempi, in Serie A oggi partita è difficile. Siamo consapevoli della partita che ci aspetta e siamo pronti”