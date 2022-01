Calciomercato Lazio, avanza Burkardt ma tutto dipende da Muriqi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA – Il calciomercato è iniziato da pochi giorni e i club si stanno dando da fare. Anche la Lazio è al lavoro, sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. A insidiare gli affari della società biancoceleste c’è l’indice di liquidità che al momento è ancora bloccato. Qualcosa si sta smuovendo ma le cessioni ufficializzate finora, Escalante all’Alaves e Alessandro Rossi in prestito al Monopoli, non sono sufficienti.

Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, serve una cessione importante per poter assecondare le richieste del mister. Per l’attacco piace molto Burkardt del Mainz. Il calciatore ha una valutazione piuttosto alta attorno ai 15 milioni, è un suo possibile arrivo dipenderebbe comunque dall'uscita di Muriqi. Le voci provenienti dalla Turchia in merito al kosovaro restano voci, concreto è invece l’interesse dell’Hull City. Altro nome presente nel taccuino di Tare è quello del terzino sinistro Reinildo Mandava del Lilla ma essendo extracomunitario per lui ci sarebbe posto solo se la Lazio rinunciasse a tesserare Kamenovic cosa che invece accadrà a breve nel rispetto agli accordi stipulati l’estate scorsa. Sui social, dalla Francia, è stato dichiarato l’interesse della Lazio per Alvaro Gonzalez difensore dell’Olympique Marsiglia ma non ci sono conferme.