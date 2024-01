Calciomercato Lazio | Basic verso Friburgo, può arrivare un innesto: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato invernale apre ufficialmente le porte, e in casa Lazio c'è sicuramente una situazione da sistemare al più presto. Come riporta il Corriere dello Sport, in partenza c'è Basic che ha ricevuto una proposta dal Friburgo, si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto. Basic avrebbe accettato la destinazione. In questo spazio i inserisce il desiderio di Maurizio Sarri che spera in un rinforzo, con il presidente Lotito che sembrerebbe intenzionato a concederlo.

Si guarda all'estero per la mezzala, possibilmente giovane, con l'intento di rinnovare al 100% la rosa di Sarri. Ovviamente si dovrà puntare su un comunitario visto che gli slot per gli extra sono già occupati. Se i responsi non fossero stati positivi riguardo ai controlli di Luis Alberto e la convocazione in Coppa d'Asia di Kamada, il tecnico dopo il Frosinone ha svelato che "servirà un interno", ma non solo.

Il centrocampista giapponese non è stato convocato, ma c’è anche un’altra ipotesi: quella di spostare Rovella da regista a mezzala. Per il ruolo da play c'è Pepê del Gremio che in estate la Lazio aveva già studiato, ora l'agente l'avrebbe riproposto al club biancoceleste e allo Sporting Lisbona. Potrebbe tornare di moda, il brasiliano non ha ancora il passaporto italiano ma ha già avviato l'operazione per ottenerlo.