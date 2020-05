Calciomercato Lazio, caccia agli esterni: da Tsimikas a Mazraoui, tutti i nomi

Nella pianificazione del prossimo calciomercato della Lazio acquistano un certo peso le fasce, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei. Per quanto riguarda la fascia sinistra biancoceleste Lulic ha sofferto più del previsto l'infortunio alla caviglia e a fare le sue veci in caso di ripresa del campionato sarà Jony, alternandosi con Marusic riadattato. Sul corridoio presidiato dal capitano biancoceleste si cerca da tempo un sostituto all'altezza senza grande successo: Durmisi non ha mai convinto, Lukaku sembra destinato a partire. Ecco perché per la Champions League servirà un rinforzo e il nome che circola da giorni è quello di Konstantinos Tsimikas, esterno 24enne dell'Olympiakos osservato anche dal Napoli. Sulla fascia destra il posto è senza dubbio alcuno di Lazzari, mentre dalla Francia si parla di un interesse del Paris Saint Germain per Marusic. Se il montenegrino dovesse partire arriverà un sostituto e sono circolati nell'ultimo periodo diversi profili: Mërgim Vojvoda, esterno 25enne dello Standard Liegi valutato circa 7 milioni, Noussair Mazraoui, giocatore 22enne dell'Ajax attenzionato anche da Milan e Roma che costa 10 milioni di euro, Davide Faraoni, valutato 6,5 milioni e che farebbe comodo per le liste Figc e Uefa essendo cresciuto a Formello. Le situazioni sono diverse, la Lazio studia le prossime frecce per il proprio arco.