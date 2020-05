Lazio, Inzaghi: "C'è grande voglia di ripartire. Al rientro giocatori in difficoltà"

Questi sono giorni fondamentali per il futuro della Serie A. Mentre, infatti, è ora possibile per i calciatori allenarsi in gruppo, nella riunione del prossimo 28 maggio tra i rappresentati del governo e le istituzioni calcistiche, si prenderà una decisione definitiva sulla ripresa del massimo campionato. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto a Che tempo che fa, su Rai Due: "Siamo contenti di ripartire, è l'augurio che ci facciamo, per tutte le persone che lavorano nel calcio. I presupposti ci sono, noi allenatori ci siamo sentiti, c'è tanta voglia di tornare in campo, in sicurezza. Cosa che stiamo già facendo da quando sono ripartiti gli allenamenti. Al di là delle classifiche, noi stavamo facendo qualcosa di straordinario. Sappiamo che nel calcio da un momento all'altro si può passare dalle stelle alle stalle. Tornare in campo sarebbe importante, per tutto il movimento, abbiamo visto la Germania che è ripartita. Siamo in sicurezza nei nostri impianti sportivi, siamo monitorati, manteniamo le distanze. Siamo abbastanza avanti, da parte nostra c'è grande voglia.

CASI POSITIVI - "Cosa accade se c'è un positivo? Fortunatamente non è ancora successo, stiamo aspettando il protocollo. Speriamo di poter ripartire. Se ci sarà un positivo, si isolerebbe il caso continuandosi ad allenare, sapendo di tornare a giocare una settimana più tardi. Mio fratello? Pippo spera di riprendere, addirittura in Serie B non li hanno fatti iniziare neanche con gli allenamenti individuali. Vedo che i numeri stanno scendendo, fortunatamente. Ho sentito tanti allenatori, siamo tutti d'accordo e hanno tutti grande voglia di ripartire".

RIENTRO - "Li ho trovati con tanta voglia, ma devo ammettere che erano un po' in difficoltà. siamo i primi che ci siamo fermati, li ho trovati dopo 62 giorni un po' in difficoltà, me l'aspettavo. Ci vorrà un po' di tempo. Erano abituati a star fermi tre settimane e mezzo durante le vacanze estive, adesso sono rimasti fermi di più. È un problema per tutti noi".

Coronavirus/ Di Maio: "Dati confortanti, ma bisogna fare attenzione"

Serie A, Bergomi: "Playoff ingiusti. La Lazio? Non può non ripartire forte"

TORNA ALLA HOMEPAGE