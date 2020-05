Serie A, Bergomi: "Playoff ingiusti. La Lazio? Non può non ripartire forte"

Beppe Bergomi, al Club su Sky Sport, ha parlato della ripartenza del campionato, dando il suo parere su un eventuale piano b: "Playoff non penso si possano fare. Quando una squadra ha tanti punti di vantaggio non è giusto che si confronti con chi è dietro. Se si restringe tra squadre divise da un numero di punti limitato, tipo 8-9, allora va bene. Squadre che sono dietro in classifica non meritano di correre per l'obiettivo massimo, ossia lo Scudetto". Sulla possibile ripartenza della Lazio: "Tendenzialmente penso che le squadre che andavano bene prima dello stop, andranno bene dopo. Non posso pensare che la Lazio, che dava due gol a tutti in 20 minuti, per la qualità di gioco e dei giocatori non possa partire forte".

