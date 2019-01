Calciomercato Lazio: Caceres al Parma. Ecco le richieste del giocatore

AGGIORNAMENTO ORE 12 - Il Parma è in forte pressing su Martin Caceres, in scadenza di contratto a Giugno. Le richieste del giocatore, come riportato da SportParma, sarebbero chiare: avendo già incassato il 50% dello stipendio della Lazio, chiede un ingaggio di 600 mila euro per i restanti 6 mesi. Attualmente percepisce 1,2 milioni di euro a stagione, e non vorrebbe scendere sotto questa soglia per i prossimi 2-3 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 00.45 - Sky dava per fatta l'operazione, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio aveva rivelato i dettagli. Ma Martin Caceres insinua il dubbio: il difensore ha pubblicato una story su Instagram in cui sembra smentire l'indiscrezione secondo la quale sarebbe ormai concluso l'affare per condurlo al Parma. "Fatta?", si chiede ironicamente il difensore, affiancando alla domanda due faccine divertite.

Martin Caceres verso Parma. La trattativa per portare l'uruguaiano in Emilia, in questa finestra di calciomercato, si è improvvisamente sbloccata: il difensore ha scelto i Ducali, bruciata la concorrenza della Spal. La notizia è stata lanciata da Sky: tutto fatto, manca solo la definizione degli ultimi dettagli. Per l'ex Juventus si prospetta un contratto di un anno e mezzo, e la prospettiva di giocare con più continuità rispetto all'esperienza romana. La valigia è pronta: il futuro di Caceres sembra essere a Parma.