Calciomercato Lazio, chi è Sallai: il talento del Friburgo amico di... Szoboszlai!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i grandi obiettivi del calciomercato Lazio c'è anche il nome di Roland Sallai. Nonostante le smentite di rito da parte della società, non è certo un mistero che il diesse Tare apprezzi non poco le doti calcistiche dell'ungherese classe 1997. Un attaccante moderno, capace di ricoprire qualunque ruolo del reparto offensivo. Con il Friburgo ha segnato 18 reti in 108 match giocati. Il suo agente è Alessandro Lucci, che in estate ha portato Vecino nella Capitale. La valutazione però è piuttosto alta: il club di Bundesliga, attualmente secondo in campionato, chiede circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Di seguito cinque cose che probabilmente non sapete su Roland Sallai.

1 - Ha già giocato in Italia: quando aveva 19 anni si trasferì in prestito al Palermo (300mila euro + 2,5 milioni per il riscatto) dove giocò 22 partite segnando appena un gol contro l'Udinese: il suo cartellino era di proprietà della Puskás Academy, società nata nel 2005 e intitolata alla leggenda ungherese.

2 - Una famiglia di calciatori: anche suo padre è stato un calciatore professionista. Ma ben più famoso è lo zio, Sándor Sallai (difensore), che tra il 1982 e il 1989 ha collezionato ben 55 presenze nella nazionale ungherese.

3 - È amico di Dominik Szoboszlai, ex obiettivo di mercato della Lazio: nonostante siano grandi amici, e compagni di nazionale nell'Ungheria, i due sono avversari in Bundesliga. Sallai gioca nel Friburgo, secondo in campionato, mentre Szoboszlai è terzo con il Lipsia ad appena due lunghezze di distanza.

4 - Adora fare male all'Inghilterra: nelle 38 partite in cui ha indossato la maglia della nazionale ungherese, il classe 1997 è andato in gol in 9 occasioni. Un terzo delle reti totali le ha rifilate proprio alla formazione guidata da Southgate: il primo durante la qualificazione ai Mondiali, gli altri due con una doppietta in Nations League.

5 - Quest'anno ha saltato la metà della partite in Bundesliga per un infortunio assurdo: alla quinta giornata di campionato, durante il match in casa del Bayer Leverkusen, Sallai ha riportato la frattura dell'anello orbitale dell'occhio in un contrasto di gioco contro un avversario. È dovuto rimanere fuori per 7 gare di campionato e 5 di Europa League.