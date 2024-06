Calciomercato Lazio | Da Doig a Noslin, occhi sul Verona: tutti i profili da seguire

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Verona ha raccolto una salvezza storica e insperata dopo la rivoluzione di gennaio. Merito di Marco Baroni e di una squadra composta per lo più da giovani di belle speranze che diventano oggetti dei desideri per il mercato estivo. L'arrivo del tecnico alla Lazio, inevitabilmente, potrebbe favorire alcune operazioni ma i giocatori dei veneti piacciono molto in Serie A. Andiamo con ordine e partiamo da Diego Coppola e Tijjani Noslin. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'interesse biancoceleste per i due calciatori che potrebbe portare a qualcosa in più con l'arrivo di Baroni, ma chiaramente dipenderà dall'incontro tra l'allenatore, Fabiani e Lotito in cui si delineerà la Lazio che verrà. L'attaccante sembra avere le caratteristiche giuste per giocare con Castellanos e Immobile e può agire anche nei tre dietro in un 4-2-3-1.

Noslin e Coppola non sono gli unici nomi che possono fare al caso delle aquile e ne sono convinti anche i quotidiani odierni. Il Messaggero rilancia le candidature di Doig o Cabal che andrebbero a sostituire Hysaj che sembra in uscita. Il Resto del Carlino, invece, si sofferma sulla possibile concorrenza dei capitolini per Suslov che piace molto al Bologna come alternativa a Colpani, altro nome accostato con insistenza ai biancocelesti. C'è poi anche Folorunsho che ha incontrato Baroni anche alla Reggina. Il centrocampista, però, è di proprietà del Napoli ed è stato appena convocato per gli Europei da Spalletti. Nonostante sia tifoso della Lazio e con un passato nel vivaio biancoceleste, si tratta di un'operazione in salita.