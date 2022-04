Calciomercato Lazio, da Kamara a Maxime Lopez: tutti i nomi per il centrocampo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo sei gare e poi anche questo campionato di Serie A sarà giunto al termine. La Lazio però è già al lavoro in ottica calciomercato estivo in cui ci saranno tante operazioni da portare a termine. Tra i vari ruoli anche il centrocampo dovrà in parte essere ricostruito: Leiva saluterà a giugno e in ballo c'è la cessione di un big come Milinkovic.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i profili sondati sono molti, alcuni giovani da far crescere come: Danilo del Palmeiras, 20 anni con una valutazione di 20 milioni. Il calciatore ha gli stessi procuratori di Leiva e l'obiettivo è quello di portarlo a giocare in Europa. Su di lui ha messo gli occhi anche l'Arsenal; anche Kamara del Marsiglia è un profilo interessante in scadenza e già finito nel mirino dell'Atletico Madrid.

Puntando invece su giocatori già pronti rimane in auge il nome di Dendoncker del Wolverhampton, già accostato alla Lazio in passato, ma anche Vitinha del Porto che ha una valutazione che si aggira attorno ai 25-30 milioni. Stesso discorso per Maxime Lopez del Sassuolo per il quale la società chiede non meno di 30 milioni: tra l'entourage del giocatore e la società non ci sono stati contatti diretti ma sondaggi da parte di intermediari biancocelesti.