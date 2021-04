Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Musacchio torna in Liga, ecco dove"

Una manciata di minuti fin qui, l'errore con il Bayern a macchiarne l'esperienza con la Lazio. Mateo Musacchio, arrivato a gennaio dal Milan, rischia di diventare la più classica delle meteore. L'argentino, approdato a Formello per sostituire l'infortunato Luiz Felipe, non ha mai davvero convinto Inzaghi che gli ha preferito quasi sempre Patric e a volte anche Parolo. Il destino di Musacchio sembra dunque segnato: lascerà la Lazio a giugno, il club non eserciterà l'opzione per allungare il contratto del difensore fino al 2023. È stata smentita la voce che voleva il rinnovo automatico al raggiungimento delle 10 presenze in stagione, Musacchio - dovesse toccare tale soglia - otterrebbe un piccolo ritocco d'ingaggio.

ADDIO - Per ora sono cinque le presenze con la Lazio di Mateo, solo due da titolare e già si vocifera che possa essere tagliato per far spazio a Luiz Felipe in lista. Insomma, niente conferma e futuro che sembra essere in Liga. Secondo il portale Fichajes.net, il Betis avrebbe trovato in queste ore un accordo con il giocatore. A volerlo sarebbe stato Antonio Cordon, attuale direttore sportivo del Betis, che nel 2009 fu l'artefice dello sbarco di Musacchio al Villarreal. All'epoca sulla panchina del Submarino Amarillo c'era Pellegrini che, vista la giovane età di Musacchio, lo relegò nella squadra riserve. Oggi, quasi 12 anni dopo, i tre potrebbero ritrovarsi a Siviglia.