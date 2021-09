Calciomercato Lazio, David Luiz riflette sul futuro: suggestione o ipotesi concreta?

Tutti avanti, la fantasia al comando. È una Lazio che ha rivoluzionato il reparto offensivo e che è pronta a incantare. Lo ha fatto nella prima all'Olimpico contro lo Spezia. Alla qualità di Luis Alberto e Milinkovic, il mercato ha portato in dote Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni e Luka Romero. Un attacco da fare invidia alla maggior parte della Serie A, cercando di non pensare al mancato arrivo del difensore. In lista rimane Vavro come quinto centrale: oltre ai titolari Acerbi e Luiz Felipe, ci sono anche Radu e Patric. Lo slovacco è passato da esubero ad alternativa. Aspettando di fare chiarezza sulla suggestione David Luiz. Stando all'edizione odierna del Tempo, L'ex Arsenal - svincolatosi lo scorso 30 giugno - è alla ricerca di una nuova destinazione per continuare la sua carriera. A 34 anni potrebbe pensare di tornare in Brasile, ma non è da escludere una permanenza in Europa. C'è stato un contatto con Sarri, l'idea era nata già alla metà di luglio. Il rapporto tra tecnico e calciatore è ottimo, ma al momento non si può parlare di una trattativa concreta.

Pubblicato alle 9.30