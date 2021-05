Calciomercato, Lazio e Milan su Berge dello Sheffield: chi è e quanto costa

CALCIOMERCATO LAZIO - Si chiama Sander Berge, ha 23 anni, è alto 1 metro e 95 centimetri, ruolo centrocampista, dello Sheffield United, fisico possente e visione di gioco: secondo la rassegna di Radiosei oltre al Milan su di lui ci sarebbe anche l'interesse della Lazio. Il club biancoceleste si sarebbe mosso per seguirne le tracce, ma in vantaggio resterebbero i rossoneri: lo seguono da diverso tempo, avrebbero già avuto dei contatti con l'entourage del classe 1998 e vorrebbero strapparlo allo Sheffield per 10 milioni di euro, o poco più. Gli inglesi sono retrocessi in Championship, il prossimo anno non giocheranno più in Premier e potrebbero vendere il suo gioiellino, pagato 22 milioni di euro dal Genk a gennaio 2020. Oggi il prezzo si è abbassato, lo sconto sarà sostanzioso anche perché in questa stagione ha collezionato solo 15 presenze e segnato 1 gol a causa dell'operazione al bicipite femorale che l'ha tenuto ai box per molto. In ogni caso, è un nome da tenere in considerazione.

