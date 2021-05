Fiorentina - Lazio, il duello dei numeri tra Immobile e Vlahovic: vince Ciro

Fiorentina-Lazio è anche Vlahovic contro Immobile, i due bomber a cui Iachini da una parte e Inzaghi dall'altra si affidano per i propri obiettivi. L'esplosione di Dusan l'ha catapultato nell'élite dei grandi del nostro campionato dove Ciro è presente già da un po', ma i numeri completi visti a confronto tengono ancora l'attaccante biancoceleste un gradino sopra al serbo in questa Serie A. Come riporta la rassegna di Radiosei, sia Vlahovic che Immobile hanno segnato sino ad ora 19 gol ma Ciro li ha fatti in 31 presenze e non in 33 come il bomber viola. La media minuti/gol di Vlahovic è più alta (1.35 contro 1.32), ma gli assist di Ciruzzo sono di più (6 a 3) così come le occasioni create (46 a 15). Stesso dato per quanto riguarda la percentuale di tiri nello specchio (53%), più alta invece quella relativa alla precisione nei passaggi per Immobile (74% a 66%). Infine un numero sulla sfortuna: la punta di Inzaghi ha colpito 6 legni, Vlahovic 3.

Immobile, rincorsa Champions: Inzaghi sorride, Ciro vede Riva e Mancini

Fiorentina - Lazio, Vlahovic a caccia di un record storico alla Batistuta

Torna alla home page