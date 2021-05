Immobile, rincorsa Champions: Inzaghi sorride, Ciro vede Riva e Mancini

Due gol separano Ciro Immobile dal raggiungere Gigi Riva, Pippo Inzaghi e Roberto Mancini al ventesimo posto nella classifica marcatori all-time della Serie A. All'attaccante della Lazio basta un gol per arrivare a quota 20 in campionato, per la quarta volta in cinque anni. Solo dieci, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per eguagliare in primato di Silvio Piola in biancoceleste. Immobile sembra rinato ed è tornato a segnare regolarmente. Il suo momento di forma sostiene la corsa Champions della squadra di Simone Inzaghi. Si è sbloccato col Benevento, ha metto la propria firma anche nella sfortunata sfida col Napoli, ha steso Milan e Genoa. Il tecnico sorride: per lo sprint finale può contare su un Ciro "on fire".

VERSO L'EUROPEO - Il quarto posto sarebbe il modo migliore per lanciarsi verso l'Europeo. Lo considera un appuntamento decisivo per consacrarsi definitivamente nel calcio internazionale. Ma prima, c'è da confermare la presenza in Champions. E Immobile dovrà farlo a partire dalla gara contro la Fiorentina. Ai viola ha segnato in tutte le ultime cinque sfide di campionato. Il bomber è stato decisivo nelle ultime due partite all'Olimpico, ma anche al Franchi il 27 ottobre del 2019. Bisognerà continuare in questo modo per provare a scavalcarne due tra Napoli, Milan e Juventus entro il 23 maggio e prendersi il quarto posto. I gol di Immobile serviranno per replicare il sogno.

