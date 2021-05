FORMELLO - Lazio, guidano Correa+Ciro: torna Acerbi, Luiz Felipe convocato

FORMELLO - Dentro Luiz Felipe, fuori Hoedt dalla lista del campionato. L’olandese, una volta tagliato, nel pomeriggio non ha svolto la rifinitura anti-Firenze. Conclusa la sua esperienza-bis alla Lazio. Il brasiliano, invece, tornerà tra i convocati dopo quasi quattro mesi. Partirà dalla panchina, potrebbe trovare spazio a gara in corso e mettere minuti nelle gambe per il rush finale del campionato. La difesa sarà composta da Marusic, Acerbi e Radu: proteggeranno la porta di Reina, che oggi ha partecipato alle prove tattiche con i titolari.

SCELTE. Scontato il resto della formazione. Fares squalificato, a sinistra confermato Lulic. A destra Lazzari, in mezzo il terzetto con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Escalante non ha recuperato dalla lesione al polpaccio, anche Caicedo non si è visto sul campo e viaggia verso una nuova esclusione per la fascite plantare. Davanti la coppia Correa-Immobile. Pereira e Muriqi le due carte offensive per la ripresa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 7/05