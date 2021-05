Fiorentina - Lazio, Vlahovic a caccia di un record storico alla Batistuta

Fiorentina-Lazio sarà partita vera perché i viola devono salvarsi e i biancocelesti inseguono ancora il piazzamento in Champions League. Iachini si affida ai gol di Vlahovic che, come riporta la rassegna di Radiosei, proprio contro la squadra di Inzaghi potrebbe firmare un record storico: qualora andasse in gol, diventerebbe il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 volte in un campionato di Serie A come Petrone, Hamrin e Batistuta. Ora è a quota 19, gliene manca uno per salire sul carro dei più grandi. Starà alla Lazio rimandare il traguardo.

