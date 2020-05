Calciomercato Lazio, ecco l'offerta del Psg per Marusic: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Serie A riparte. L'ufficialità è arrivata ieri con il campionato che ripartirà con i recuperi il 20 giugno, preceduto da semifinali di ritorno e finale di Coppa Italia da giocarsi tra il 13 e il 17. Tra due settimane, quindi, si tornerà finalmente a parlare di pallone sperando che il Covid 19 continui a rallentare la propria corsa. Con la ripartenza dello sport più amato, inevitabilmente si torna a parlare anche di calciomercato. A dire il vero, voci e rumors hanno animato anche questi tre mesi di stop. La sessione estiva è ancora in bilico con date e modalità tutte da definire, ma sicuramente ci sarà. Un filo diretto, nel frattempo, sembra intercorrere tra Roma e Parigi. Lazio e Psg sarebbero in contatto. Leonardo, dirigente dei transalpini, è da sempre un grande estimatore di Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è un suo pallino dai tempi del Milan e, adesso, vorrebbe portare il giocatore sotto la Torre Eiffel. Un affare complicato e, nonostante in Francia si parli di un'apertura del giocatore verso i parigini, potrebbe essere anche secondaria. Il PSG, infatti, è urgentemente alla ricerca di un esterno destro e in cima alla lista dei desideri c'è Adam Marusic. Il montenegrino piace e potrebbe essere il sostituto di Meunier. Il giocatore, dopo un lungo infortunio, era tornato protagonista prima dello stop e aveva saputo destreggiarsi anche sulla fascia sinistra. La Lazio sta pensando anche a un rinnovo, ma i francesi premono. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, sarebbe arrivata una prima offerta di 15 milioni più bonus per portare il ragazzo a Parigi. Lotito e Tare chiedono di più e partono da 25 milioni. Il PSG spera di fare un pacchetto unico con Milinkovic, ma non è escluso che i due affari possano essere scissi. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, intanto Marusic è a disposizione di Inzaghi e con tutta probabilità toccherà a lui sostituire Lulic alla ripresa del campionato. Il montenegrino si alternerà con Jony per trascinare i compagni verso un sogno chiamato Scudetto. Il PSG, almeno per il momento, può aspettare.

