Calciomercato Lazio | Gazzetta: "Accordo con Gosens, adesso la trattativa..."

RASSEGNA STAMPA - C'è tanto lavoro da fare sul mercato, soprattutto nel caso in cui dovesse rimanere Tudor sulla panchina della Lazio. Per quanto riguarda gli esterni, il tecnico avrebbe richiesto un solo innesto, a sinistra. È ciò che scrive La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione sulla rosa biancoceleste. Oltre alla conferma di Pellegrini, servirà un altro elemento. Il primo candidato è Robin Gosens, in uscita dall'Union Berlino. Il quotidiano scrive che il club laziale avrebbe già un accordo con il giocatore (gli verrà confermato l'attuale ingaggio da 3 milioni). Adesso perciò manca solamente l'accordo con la società tedesca che chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire. L'esterno vuole tornare in Italia, l'affare può andare a buon fine. Nel caso in cui dovesse saltare, come vi avevamo già anticipato la Lazio farebbe un tentativo per Parisi della Fiorentina.