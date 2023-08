Calciomercato Lazio | Gli arabi non mollano Luis Alberto: in arrivo la nuova proposta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non c'è pace per Luis Alberto. Lo spagnolo pensava, sperava, di aver definito il suo futuro. Il rinnovo di contratto con la Lazio fa da pietra tombale sui rumors di un suo possibile addio. L'accordo non ancora firmato e la non partecipazione all'amichevole in Inghilterra (seppur tutto rientrato poche ore dopo con le scuse al gruppo e il ritorno al servizio di Sarri nella sua Spagna), ha fatto drizzare le antenne agli arabi che non avrebbero gettato la spugna per il Mago di San José del Valle. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport l'Al Nassr, società governata dal fondo Pif e in cui gioca Cristiano Ronaldo, sarebbe in procinto di avanzare un'offerta ufficiale. Inutile ribadire la volontà dello spagnolo a continuare in biancoceleste. Anche da Formello arrivano conferme sulla volontà di rispedire anche solo il tentativo al mittente. Luis Alberto non si muove da Roma.