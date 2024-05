"Lazio 1974" torna su Sky in versione integrale: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Torna domani la produzione di Sky Sport "Lazio 1974: grande e maledetta", con una nuova versione integrale. Un appuntamento unico - prodotto per la prima volta con un club di calcio, la Lazio - che verrà proposto con nuovi contenuti e interviste dalle 19.30 su Sky Sport Calcio e dalle 23.30 su Sky Sport Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW. Come riporta il Corriere dello Sport, la nuova versione offre venti minuti in più di materiale inedito, che arricchisce il racconto delle tre puntate con approfondimenti su alcuni protagonisti e nuove immagini. In particolare: il beffardo epilogo della stagione precedente allo scudetto, la figura del presidente Lenzini, l'avventura col paracadutismo di Luigi Martini e Re Cecconi, l'importanza di Frustalupi, "genio" del centrocampo.

TORNA ALLA HOMEPAGE