Calciomercato Lazio | Guendouzi non è incedibile: stabilita la cifra per la cessione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Tutti sono utili, nessuno è indispensabile". Così si è espresso ai microfoni di Radiosei il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, facendo riferimento al caso Kamada. Una frase che, però, potrebbe si potrebbe espandere a tutta la rosa, soprattutto in vista di un'estate che se non porterà a una rivoluzione, comunque sarà caratterizzata da molteplici cambiamenti. Nessuno è più certo della permanenza, tutti potrebbero restare, così come tutti potrebbero salutare. E per tutti, si intende proprio tutti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Repubblica, neanche un giocatore come Matteo Guendouzi è esente da questo ragionamento. Il centrocampista francese, che verrà riscattato per 13 milioni più 5 di bonus dal Marsiglia, stando a quanto scrive il quotidiano, potrebbe lasciare la Lazio in estate se sul tavolo di Formello dovesse essere presentata un'offerta che si aggiri intorno ai 30 milioni. Questa permettere alla società di mettere a bilancio un'importante plusvalenza e arricchire il proprio tesoretto, da reinvestire poi in nuovi acquisti.