Calciomercato Lazio, i dirigenti dell'Eintracht a Roma: ecco le richieste per Kostic

Filip Kostic alla Lazio non è un'utopia. Il club biancoceleste sta lavorando instancabilmente per regalare a Maurizio Sarri l'esterno d'attacco dei sogni. Con 4 gol e 17 assist nell'ultima stagione, il serbo sarebbe un colpo sensazionale per i biancocelesti, ma al momento la distanza con l'Eintracht Francoforte è sulla modalità della cessione: i capitolini preferirebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions (2-3 milioni subito e 20 per il riscatto), come riporta la rassegna stampa di Radiosei, mentre i tedeschi vorrebbero un prestito obbligatorio senza legarlo a obiettivi per incassare il più possibile (la valutazione è sui 25-30 milioni di euro). Per sentire l'offerta biancoceleste (e non solo) i dirigenti del club tedesco sono sbarcati a Roma. Anche l'Inter era sul giocatore, ma gli avrebbe preferito Marcos Alonso. Ramadani, agente del calciatore ma anche del neo tecnico laziale, può essere la chiave di volta. L'offerta avanzata da Tare al giocatore, 2.3 milioni più bonus, sarebbe stata accettata. La palla passa all'Eintracht.

AUTOFINANZIAMENTO - Nonostante si parli di un prestito, le cifre sono alte. In che modo la Lazio può finanziare l'operazione? La via più plausibile da percorrere sarebbe quella della cessione di Correa. L'argentino ha chiesto di andare via e i biancocelesti, se arrivasse la cifra adatta, sarebbero felici di accontentarlo. Il Tottenham è sulle sue tracce.

ALTERNATIVE - La Lazio non si vuole far trovare impreparata e, così com'è successo per il capitolo allenatore, ha aperto varie strade per poi capire quale sia la più conveniente. Oltre a Kostic è seguito anche Brandt del Borussia Dortmund. Anche in questo caso i costi sono elevati (si parla sempre di circa 25 milioni di euro per il cartellino e 4 milioni di stipendio).