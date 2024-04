Calciomercato Lazio, in estate la ricostruzione: tutti i nomi in ballo

TUTTOmercatoWEB.com

C'è chi parte e chi potrebbe arrivare. Il condizionale è d'obbligo, ormai anche nell'ultimo giorno di mercato non si può essere certi di nulla, ma quel che è certo è che la Lazio dovrà necessariamente vivere un restauro completo. Tra i nomi che orbitano intono al club biancoceleste, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda Gosens, che come vi avevamo riportato in anteprima aveva chiesto la cessione e potrebbe essere un'idea concreta per Tudor. Su di lui però ci sarebbero anche Bologna e Torino.

Intanto l'allenatore potrebbe ripensare a vecchie conoscenze: tra queste c'è Tavares, 24 anni oggi al Nottingham Forest, di proprietà dell’Arsenal. Il suo contratto è in scadenza nel 2025. Rispunta anche un nome fatto nella sessione invernale di mercato passata: si tratta di Cesare Casadei, centrocampista mezz'ala del Chelsea e dell’under 21 italiana. Ventun'anni, è rientrato dal prestito al Leicester, ma non sta giocando. Può essere un'idea per un prestito, ma sulla mediana c'è da monitorare gli sviluppi della situazione Kamada.

Ritorna anche il nome di Dia per l'attacco, al quale si aggiunge Tchaouna sempre della Salernitana. La Lazio ha anche parlato recentemente con il padre di Rocco Vata, 19 anni, trequartista-ala in forze al Celtic. Ci sarebbe stato poi un passo indietro.