Calciomercato Lazio, l'Inter e Inzaghi pensano a Lazzari: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Le strade di Simone Inzaghi e della Lazio sembrano incontrarsi ancora in questo calciomercato. Il tecnico, dopo l'addio ai biancocelesti, avrebbe voluto con lui a Milano anche Stefan Radu. Il difensore romeno, però, ha scelto di rimanere in biancoceleste chiudendo di fatto la porta in faccia al suo ex mister. Il piacentino non si arrende e avrebbe messo un altro suo ex calciatore in cima all'elenco dei preferiti. Vista la quasi certa partenza di Hakimi, potrebbe essere Manuel Lazzari il suo erede sulla corsia destra. Secondo Alfredo Pedullà, l'ex Spal non sarebbe un intoccabile di Sarri visto anche il cambio di modulo chiesto dal neo allenatore delle aquile. Il numero 29 potrebbe essere il sacrificabile insieme a Joaquin Correa per incassare e puntellare la rosa. La Lazio, però, non intende svendere il calciatore che è anche nel giro della Nazionale. Per l'esterno destro parte da una valutazione di 18 milioni più bonus.Visti anche gli screzi di mercato e i rapporti non serenissimi difficilmente Lotito scenderà da quella cifra che, anzi, potrebbe salire qualora l'Inter dovesse muoversi ufficialmente per Lazzari.