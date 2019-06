Calciomercato Lazio, Murgia - SPAL si fa: ecco la formula dell'operazione

Si tratta sull'asse Roma-Ferrara. La Lazio è interessata a Lazzari, la SPAL vuole trattenere Murgia. Sì, ma niente scambi: sono due operazioni distinte. I dirigenti delle due squadre ne stanno parlando da giovedì: tra i due club ci sono buoni rapporti e il tavolo delle trattative è molto ampio. Ma non è contemplato nessuno scambio. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la Lazio sarebbe disposta a concedere un diritto di riscatto nell'operazione Murgia-SPAL, ma a patto di inserire il controriscatto nei termini contrattuali. La società biancoceleste non vuole perdere il suo gioiellino, ma probabilmente per il bene di tutti è opportuno che continui a crescere lontano da Roma.

IL CONTRORISCATTO: L'operazione dovrebbe essere questa: 5 milioni per il diritto di riscatto in favore della SPAL, 6 milioni per il controriscatto in favore della Lazio. Nelle prossime ore si dovrebbero definire i dettagli. Lotito in questo caso andrebbe a spendere un milione di euro per il calciatore, qualora entrambi i diritti venissero esercitati dai due club. Nel frattempo il procuratore di Murgia dovrà discutere il nuovo contratto con la SPAL, dove rimarrà per la prossima stagione.

