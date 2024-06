Calciomercato Lazio | Noslin in pole, Dia corsa contro il tempo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole rinforzare il reparto offensivo. Al di là delle partenze di Luis Alberto e Felipe Anderson, che impongono l'arrivo di due sostituti tra fascia destra e trequarti (soprattutto con il 4-2-3-1 che dovrebbe proporre Baroni), la società vuole garantire al tecnico maggiore profondità e duttilità anche sulle punte. Immobile e Castellanos quest'anno hanno reso al di sotto delle aspettative. Sono comunque due calciatori sui quali si punterà il prossimo anno, ma che saranno con ogni probabilità accompagnati da un terzo. In questo senso, oltre ai profili di Bazdar e Djukanovic, la priorità è rappresentata da Tijjani Noslin e Boulaye Dia.

L'attaccante dell'Hellas Verona attualmente si trova in vantaggio rispetto a quello della Salernitana. Baroni, che il classe '99 lo ha allenato per metà stagione in veneto, ha fatto sapere alla società (con cui è in continuo contatto in questa fase di mercato) che lo considera un giocatore funzionale. Motivo per cui la Lazio, in attesa che a Salerno si chiarisca la situazione tra il Dia e la squadra, porta avanti la pista di Noslin con l'obiettivo di chiudere il prima possibile. Una corsa a due che vede favorito l'olandese, ma molto dipenderà anche dalla rapidità con cui si troverà una soluzione in Campania.