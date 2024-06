Calciomercato Lazio | Dia, si cerca l'intesa con la Salernitana per risolvere il lodo arbitrale

TUTTOmercatoWEB.com

Caos Dia. Uno degli obiettivi di mercato della Lazio è da tempo invischiato in un lodo arbitrale con la Salernitana, che andrà presto risolto. L'obiettivo delle due parti è quella di trovare un'intesa per chiudere quanto prima la questione. Ci sono state già due vertenze: la prima in ordine cronologico ha visto il club di Iervolino adire il Collegio arbitrale, dopo che l'attaccante, il 2 marzo scorso, si sarebbe rifiutato di scendere in campo contro l'Udinese. I campani, per questo fatto, hanno chiesto un risarcimento danni di 20 milioni per inadempienza contrattuale e il taglio del 50% dei compensi, fino a giugno 2024. Il dibattimento è già terminato e l'ordinanza andrà emessa entro il prossimo 30 luglio.

La seconda, invece, è stata attivata da Dia: ha impugnato la multa (15% dello stipendio mensile) emessa dalla società per un’intervista non autorizzata concessa all’Equipe. È stato però disposto il rinvio dell'udienza al prossimo 12 luglio. Da qui, come racconta Laziofamily.it, è spuntata la volontà sia del calciatore che della Salernitana di porre fine alla questione fuori dalle aule. Si sta lavorando infatti a un accordo per cedere a titolo definitivo il centravanti: oltre alla Lazio, ci sarebbe anche una squadra saudita che avrebbe fatto un'offerta di circa 15 milioni di euro. Nel caso in cui il trasferimento andasse a buon fine, allora entrambe le parti rinuncerebbero alla pronuncia del del I e del II lodo. L'affare però va per forza concluso prima dell'ordinanza emessa dai due presidenti dei due collegi arbitrali.