Calciomercato Lazio, occhi sempre su Kumbulla: si studiano le contropartite

Tutta la concentrazione ora è rivolta al campionato, ripartito dopo il forzato stop. Chi non si è mai fermato, come sempre, è il calciomercato. E in questo periodo tra i nomi che la fanno da padrone c'è sicuramente quello di Kumbulla. La Lazio continua a lavorare di fino per accaparrarsi le prestazioni del difensore del Verona. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'albanese verrebbe di corsa a Roma. Certo, si sono messi in fila anche club importanti come Inter e Juventus, ma solamente con la maglia biancoceleste il talento potrebbe giocare con continuità. Il pezzo, però, è pregiato: il Verona chiede 35 milioni di euro. Per sgonfiare la cifra, la Lazio potrebbe inserire nella trattativa delle contropartite tecniche. Lotito ha ottimi rapporti con Setti, la somma potrebbe ridimensionarsi se le big non dovessero fare sul serio. L'affare, insomma, potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Il club biancoceste sarebbe in quel caso più vicino all'obiettivo, visto che è disposto a mettere sul piatto 15 milioni più contropartite tecniche. Quali le pedine da scambiare? Potrebbero finire nell'affare Berisha, Durmisi o Wallace. E poi il Verona sembra apprezzare diversi giovani, come Lombardi, ora in prestito alla Salernitana, e Maistro, che milita sempre a Salerno. I due club continuano a pensare a come impostare l'eventuale scambio. In mancanza di un'asta al rialzo, la Lazio potrebbe dire la sua.

