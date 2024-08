Calciomercato Lazio | Pedro Neto spinge Mandas in Premier? Le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Wolverhampton è pronto a lanciarsi su Christos Mandas. Il club inglese ha appena ceduto Pedro Neto al Chelsea per 60 milioni di euro e con tanti soldi in cassa è pronto a fare follie per il portiere greco. Come sottolineano le edizioni odierne di Corriere dello Sport e Il Messaggero, i britannici mettono sul piatto 20 milioni di euro. Sottratto il 10% che andrebbe all'Ofi Creta, nelle tasche biancocelesti entrerebbero ben 18 milioni di euro per un portiere pagato uno e che ha all'attivo appena 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Soldi che permetterebbero alla Lazio di muoversi con tranquillità per gli ultimi colpi in entrata. Ore di riflessioni a Formello dove devono scegliere se continuare a credere in Mandas e nella sua crescita o se accettare i soldi provenienti dalla Premier..